ദുബായ്: ഇന്ത്യയുടെ 74ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബായിയും. ശനിയാഴ്ച രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചപ്പോള്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമായ ബുര്‍ജ് ഖലീഫ ത്രിവര്‍ണം അണിഞ്ഞു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ധീരതയുടേയും ത്രിവര്‍ണം എന്നും സമൃദ്ധമാകട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ്‌ ബുര്‍ജ് ഖലീഫയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

احتفالاً بيوم الاستقلال الهندي الرابع والسبعين، نضيء #برج_خليفة بألوان العلم الهندي لنتمنى لهم دوام الرخاء والسلام والحرية#BurjKhalifa lights up in commemoration of India’s 74th Independence Day. May the tricolor of freedom, courage and peace always prosper. pic.twitter.com/Tl4APU11Ju