ദുബായ്: നോര്‍വേയിലെ സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ 'തിര'. എല്ലാം ഒരിടത്ത്. കൃത്രിമമായി ഇവ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദുബായ് മരുഭൂമിയുടെ ഒത്തനടുക്ക്. സാല്‍മണ്‍ മത്സ്യങ്ങളെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ സജ്ജീകരണങ്ങൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മരുഭൂമിയില്‍ സാല്‍മണ്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആര്‍ക്കും സങ്കല്‍പ്പിക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കാത്തതാണെന്നാണ് ഫാമിന്റെ ചീഫ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ബാദര്‍ ബിന്‍ മുബാറക് പറയുന്നത്.

വിശാലമായ നാല് ടാങ്കുകളിലാണ് ഇവിടെ സാല്‍മണ്‍ മത്സ്യങ്ങളെ വളര്‍ത്തുന്നത്. അവയ്ക്ക്‌ വളരാനുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ജലപ്രവാഹവും താപനിലയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സൂര്യോദയം, സൂര്യാസ്തമയം, വേലിയേറ്റം തുടങ്ങിവ അവസ്ഥകള്‍ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു. ശാന്തമായതും കഠിനമായതുമായ ജലപ്രവാഹങ്ങള്‍, ആഴമുള്ളതും ആഴമില്ലാത്തതുമായ അടിത്തട്ടുകള്‍ അങ്ങനെ പോകുന്നു സാല്‍മണുകള്‍ക്കായി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങള്‍.

Photo:AFP

സാല്‍മണുകള്‍ക്ക് വളരാനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കൃഷിയില്‍ തങ്ങള്‍ നേരിട്ട ഏറ്റവും വെല്ലുവിളിയെന്ന് മുബാറക് പറയുന്നു.

ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളത്തോട് സാമ്യമുള്ള ഇരുണ്ട ജലം, അറ്റ്‌ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ അതേ ഉപ്പുവെള്ളവും താപനിലയും തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളാണ് തങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Photo:AFP

സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡില്‍ നിന്ന് നാല്പതിനായിരത്തോളം മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളേയും ദുബായിലെ തന്നെ ജെബല്‍ അലിയിയില്‍ നിന്ന് ആയിരകണക്കിന് മത്സ്യ മുട്ടകളും ഇങ്ങോട്ടേക്കെത്തിച്ചാണ് മരുഭൂമിയിലെ മത്സ്യ ഫാമിന് തുടക്കമിട്ടത്.

Photo:AFP

ഒരോ മാസവും 10000 കിലോ മുതല്‍ 15000 കിലോ വരെ സാല്‍മണ്‍ മത്സ്യങ്ങളെ ഇവിടെ ഉത്പാദപിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. 2013 ല്‍ ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദാന്‍ ബിന്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ റാഷിദ് അല്‍ മക്തൂമിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഫാം സ്ഥാപിച്ചത്. യുഎഇയിലെ എല്ലാ എമിറേറ്റുകള്‍ക്കും ഇവിടെ നിന്ന് സാല്‍മണ്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

Photo:AFP

യുഎഇയില്‍ നിലവില്‍ 92 ശതമാനം മത്സ്യവും വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. തങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രാജ്യത്തേക്കാവശ്യമായ മുഴുവന്‍ മത്സ്യവും പ്രാദേശികമായി തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാനണ്- മുബാറക് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: In the deserts of Dubai, salmon farming thrives