ദുബായ്: ചരിത്രത്തിലേക്ക് കുതിച്ച് യുഎഇ. രാജ്യത്തെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികന്‍ ഹസ്സ അല്‍ മന്‍സൂരി ഉള്‍പ്പെടുന്ന സംഘം രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി. റഷ്യയുടെ സോയൂസ് എം.എസ്. 15 റോക്കറ്റില്‍ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് യു.എ.ഇ. സമയം 5.57-ന് (ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകീട്ട് 7.27) കസാഖ്‌സ്താനിലെ ബയ്ക്കനൂര്‍ കോസ്‌മോ ഡ്രോമില്‍ നിന്ന് രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി.

ഞങ്ങളുടെ ഹസ്സ അവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ നിര്‍ത്തുക - ദുബായിലെ യു.എ.ഇ യുടെ സ്‌പേസ് സെന്ററില്‍ നിന്ന് ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ സ്‌പെയ്‌സ് സെന്ററിലേക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടരയോടെ ഹസ്സയുടെ മറുപടി എത്തി. ഇവിടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. ഭൂമിയിലെ സൂര്യോദയവും അസ്തമയവുമൊക്കെ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാഴ്ചകള്‍. എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചുപോയി. രാഷ്ട്രനേതാക്കള്‍ക്കും ജനതക്കും എന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങള്‍'- ഹസ്സയുടെ സന്ദേശം വായിച്ച് യു.എ.ഇ അഭിമാനം കൊണ്ടു.

റഷ്യന്‍ കമാന്‍ഡര്‍ ഒലെഗ് സ്‌ക്രിപോച്ച്ക, അമേരിക്കയുടെ ജെസീക്ക മെര്‍ എന്നിവരാണ് സഹയാത്രികര്‍. ഇതോടെ ബഹിരാകാശത്ത് സാന്നിധ്യമറിയിക്കുന്ന പത്തൊമ്പതാം രാജ്യമായിരിക്കുകയാണ് യു.എ.ഇ. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ഖുറാനും പട്ടില്‍ നിര്‍മിച്ച യു.എ.ഇ. ദേശീയ പതാകയും രാഷ്ട്രനേതാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുടെ ആത്മകഥാ പുസ്തകവും സ്വദേശി ഭക്ഷണങ്ങള്‍, കുടുംബചിത്രം, ഗാഫ് മരത്തിന്റെ 30 വിത്തുകള്‍ എന്നിവയും ഹസ്സ കൈയില്‍ കരുതിയിരുന്നു.

സോയൂസ് എം.എസ് 15 പേടകത്തിന് 7.48 മീറ്റര്‍ നീളവും 2.71 മീറ്റര്‍ വ്യാസവുമുണ്ട്. 3.05 ലക്ഷം കിലോയാണ് റോക്കറ്റിന്റെ ഭാരം.

പത്ത് ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തിലുടനീളം ഹസ്സ അല്‍ മന്‍സൂരി 16 ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തും. ഭൂമിയിലുള്ള കാഴ്ചക്കാര്‍ക്കായി അറബിയിലുള്ള ടൂര്‍ വിവരണങ്ങള്‍ ഹസ്സ നല്‍കും. ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ദൈംദിന ജീവിതവും അതില്‍ ചിത്രീകരിക്കും.

