ദുബായ്: സൗദിയില്‍ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്തതിനാല്‍ ഒമാനൊഴികെയുള്ള ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ ഞായറാഴ്ച ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ (ഈദുല്‍ ഫിത്വര്‍). ഒമാനില്‍ ശനിയാഴ്ച മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകുകയാണെങ്കില്‍ ഞായര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ തിങ്കള്‍ ആയിരിക്കും പെരുന്നാള്‍.

