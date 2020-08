ദുബായ്: യു.എ.ഇ താമസവിസയുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് മടങ്ങിവരാന്‍ ഫെഡറല്‍ അതോറിറ്റി ഫോര്‍ ഐഡന്റിറ്റി ആന്‍ഡ് സിറ്റിസണ്‍ഷിപ്പ് (ഐ.സി.എ), ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റസിഡന്‍സി ആന്‍ഡ് ഫോറിന്‍ അഫയേഴ്സ് (ജി.ഡി.ആര്‍.എഫ്.എ) എന്നിവയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് അധികൃതര്‍ ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്. കൂടാതെ പുറപ്പെടുന്നതിന് 96 മണിക്കൂറിനിടെ നടത്തിയ കോവിഡ് പി.സി.ആര്‍ പരിശോധനയില്‍ ഫലം നെഗറ്റീവായിരിക്കണം. ഹെല്‍ത്ത് ക്വാറന്റൈന്‍ ഡിക്ലറേഷനുകള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കുകയും വേണം.

ബുധനാഴ്ച ഫ്ളൈ ദുബായ് വിമാനക്കമ്പനിയും ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള മടക്കയാത്രക്ക് ഐ.സി.എ അനുമതി നിര്‍ബന്ധമാണെന്ന് സമാന സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഐ.സി.എയോ ജി.ഡി.ആര്‍.എഫ്.എയോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

