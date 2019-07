ദുബായ്: മലയാളികളടക്കം 17 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ദുബായ് ബസ് അപകടത്തില്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി ബസ് ഡ്രൈവര്‍. അപകടത്തിന് കാരണം തന്റെ പിഴവാണെന്ന് ഒമാന്‍ സ്വദേശിയായ ബസ് ഡ്രൈവര്‍ മൊഴി നല്‍കിയതായി എമിറേറ്റ്‌സ് ട്രാഫിക് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ജനറല്‍ സലാ ബു ഫറൂഷാ അല്‍ ഫെലസി പറഞ്ഞു. കേസില്‍ ജൂലായ് ഒമ്പതിന് ഇനി കോടതി വാദം കേള്‍ക്കും.

നിരവധി വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് ബസ് ഡ്രൈവറുടെ പേരില്‍ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്ക് 34 ലക്ഷം ദിര്‍ഹം ബ്ലഡ് മണിയായി നല്‍കണമെന്നാണ് ദുബായ് ട്രാഫിക് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ജൂണ്‍ ആറിനായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ഒമാനില്‍ ഈദ് അവധി ആഘോഷിച്ച് മടങ്ങിയവരാണ് അപടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 31 യാത്രക്കാര്‍ ബസില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

