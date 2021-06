ദുബായ്: യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെര്‍മിനല്‍ ഒന്ന്. 24 (വ്യാഴാഴ്ച) മുതല്‍ ദുബായിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാകും. 15 മാസത്തോളമായി അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്ന വിമാനത്താവളമാണ് വിദേശ യാത്രക്കാരെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിലെ കാലാവധിയുള്ള യുഎഇ താമസ വിസക്കാര്‍ക്ക് തിരികെ എത്താന്‍ ദുബായ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അനുമതി നല്‍കിയത്. യുഎഇ അംഗീകരിച്ച കൊവിഡ് വാക്സിന്റെ രണ്ട് ഡോസും എടുത്തവര്‍ക്കാണ് ദുബായിലേക്ക് പ്രവേശനാനുമതി. ജുലൈ 24 മുതല്‍ ദുബായിലേക്ക് സര്‍വ്വീസ് നടത്തുമെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യയും എമിറേറ്റ്സ് എയര്‍ ലൈനും അറിയിച്ചു.

