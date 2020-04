ദുബായ്: യു.എ.ഇ.യില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു മലയാളി ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ കൂടി കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് മരിച്ചു. മരിച്ച മറ്റു രണ്ടുപേരും ഏഷ്യക്കാരാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു

പുതുതായി 83 പേര്‍ക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 46 പേരാണ് കോവിഡ്-19നെ തുടര്‍ന്ന് യു.എ.ഇ.യില്‍ മരിച്ചത്. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 7,755 ആയി. 1,433 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

