ദുബായ്: ദുബായില്‍ ജീവനൊടുക്കിയ പ്രമുഖ വ്യവസായി അറയ്ക്കല്‍ ജോയിയുടെ മൃതദേഹം നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കോഴിക്കോട് എത്തിക്കും. ദുബായില്‍ നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് മൃതദേഹവുമായി ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ്‌ വിമാനം പുറപ്പെടും. വിമാനത്തില്‍ ഭാര്യ സെലിന്‍, മക്കളായ അരുണ്‍, ആഷ്ലി എന്നിവരും മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കും.

ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രത്യേക വിമാനം ഏര്‍പ്പാടുചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അവസാനനിമിഷം വിമാനത്തിനുള്ള അനുമതി റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.

അബുദാബിയില്‍നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു രേഖയുടെ പേരിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ യാത്ര മുടങ്ങിയത്. ഈ രേഖ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ ലഭിച്ചു. ദുബായില്‍നിന്ന് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം മാനന്തവാടിയിലെ അറയ്ക്കല്‍ പാലസ് എന്ന വീട്ടിലെത്തിച്ചശേഷമായിരിക്കും സംസ്‌കാരം.

ദുബായില്‍ അരുണ്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ജോയ് കേരളത്തിലും വിവിധ ഗള്‍ഫ് നാടുകളിലുമായി ഒട്ടേറെ കമ്പനികളില്‍ ഡയറക്ടറും മാനേജിങ് പാര്‍ട്ണറുമാണ്.

20 വര്‍ഷമായി ദുബായില്‍ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന അറയ്ക്കല്‍ ജോയി ഇന്നോവ റിഫൈനറി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയടക്കം ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവിയാണ്. വന്‍കിടനിക്ഷേപകര്‍ക്ക് യു.എ.ഇ. ഭരണകൂടം നല്‍കുന്ന ദീര്‍ഘകാല വിസയായ ഗോള്‍ഡന്‍ കാര്‍ഡ് ജോയ് അറയ്ക്കല്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഹൃദ്രോഗംകാരണമാണ് ജോയിയുടെ മരണം എന്നായിരുന്നു തുടക്കംമുതല്‍ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞിരുന്നത്.

Content Highlight: Body of Arakkal Joy brought to Kozhikode airport in a chartered flight today