ദുബായ്: നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ സഹായിക്കണം എന്നഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച ഗര്‍ഭിണി, കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര സ്വദേശി ജി.എസ്. ആതിരയ്ക്ക് ആദ്യ വിമാനത്തില്‍ തന്നെ മടങ്ങാന്‍ അനുമതി. ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ നിന്ന് കോണ്‍സുല്‍ ജനറല്‍ വിപുല്‍ ആതിരയെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക വിമാന സര്‍വ്വീസില്‍ ആദ്യയാത്രയില്‍ തന്നെ ആതിര നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും. ഏഴു മാസം ഗര്‍ഭിണിയായ ആതിര തന്നെപ്പോലുള്ള ഗര്‍ഭിണികളുടെ മടക്കയാത്രാ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് യു.എ.ഇയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും മാധ്യമങ്ങള്‍ വലിയ വാര്‍ത്തയായി നല്‍കിയിരുന്നു.

പ്രസവത്തിനായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കെ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ആതിരയുടെ യാത്ര നീണ്ടത്. ഗര്‍ഭിണികളായ ഒട്ടേറെ പേരാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരുന്നത്. ഇവരുടെയെല്ലാം പ്രതിനിധിയായ ആതിരയുടെ പേരില്‍ ദുബായിലെ ഇന്‍കാസ് യൂത്ത് വിങ്ങാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ആതിരയ്ക്ക് വിമാനയാത്ര നിയമപ്രകാരം, മെയ് പകുതിയായാല്‍ യാത്ര ചെയ്യാനാകില്ല. ഇതും ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗര്‍ഭിണികളോട് അനുഭാവം കാട്ടണമെന്നും അവര്‍ക്കായി യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. ദുബായിലെ ഐ.ടി. കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആതിരയുടെ ഭര്‍ത്താവ് നിര്‍മ്മാണ മേഖലയിലെ എഞ്ചിനീയറാണ്. കൊവിഡ് 19 പകരാന്‍ സാധ്യത ഏറെയുള്ള മേഖലയിലാണ് ആതിരയുടെ ഭര്‍ത്താവ് നിതിന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

ലോക്ഡൗണ്‍ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രത്യേക വിമാന സര്‍വ്വീസിലൂടെ നാട്ടിലെത്താമെന്ന സന്തോഷത്തിലും ആശ്വാസത്തിലുമാണ് ആതിരയടക്കമുള്ള ഗര്‍ഭിണികള്‍. ആതിരയുടെ മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഷാഫി പറമ്പില്‍ എം.എല്‍.എയാണ് നല്‍കിയത്. സ്ത്രീകള്‍ക്കു വേണ്ടി ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയതിനുള്ള ഇന്‍കാസിന്റെ സ്നേഹ സമ്മാനമെന്നാണ് ഷാഫി പറമ്പില്‍ ടിക്കറ്റ് നല്‍കികൊണ്ട് പറഞ്ഞത്.

സമ്മാനം സ്വീകരിച്ച ആതിരയും ഭര്‍ത്താവ് നിതിനും ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രണ്ടു പേര്‍ക്ക് മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റിനുള്ള പണം നല്‍കാമെന്ന് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Athira, the pregnant woman who filed an appeal in Supreme court to get back to Kerala