ദുബായ്: ഒരേയൊരു മകനാണ്. അന്ത്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടവന്‍. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വിമാനം പറന്നിരുന്നുവെങ്കില്‍ അമ്മയെ ജീവനോടെ കാണാമായിരുന്നു ഈ പ്രവാസി മലയാളിക്ക്.അമ്മയെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാനായില്ല. എങ്കിലും അവരുടെ അന്ത്യ കര്‍മ്മങ്ങളിലെങ്കിലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പ്രവാസിയായ അജിത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി നാട്ടില്‍ മടങ്ങാന്‍ എംബസിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് കാത്തിരുന്നു.

മുഴുവന്‍ യാത്രക്കാരും കൊവിഡ് പരിശോധന വിജയിച്ചതോടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം വീണ്ടും വൈകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് യുഎഇയിലെ താമസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു പാലക്കാട്ടുകാരനായ പ്രവാസി അജിത് പുല്ലാനികോട്ടില്‍. അപ്പോഴാണ് ദുബായ് ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിലെ ഒരുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഫോണ്‍വിളി വരുന്നത്. മുമ്പ് നിരവധി തവണ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം സംബന്ധിച്ച അജിത് കോണ്‍സുലേറ്റ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനതാവളത്തിന് പുറത്ത് അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയാനായി രാവിലെ മുതല്‍ കാത്തു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രവാസി മലയാളി.

കൊവിഡ് പരിശോധനാ ഫലമോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും തടസ്സമോ കാരണം ആര്‍ക്കെങ്കിലും പോകാന്‍ കഴിയാതെയിരുന്നാല്‍ അവസരം നല്‍കാനായി എംബസിയും കോണ്‍സുലേറ്റും വെയ്റ്റിങ്ങ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു . അതില്‍ ഉള്‍പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അജിത് വിമാനതാവളത്തിലെത്തിയത്. എന്നാല്‍ എല്ലാവരും റാപിഡ് ടെസ്റ്റ് ജയിച്ച് വിമാനം കയറാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ അജിത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ അവസാനിച്ചു.

അതിനിടയിലാണ് ഒരു പ്രവാസിക്ക് ഇമിഗ്രേഷന്‍ പ്രശ്നം കാരണം യാത്ര മുടങ്ങിയത്. ഈ ഒഴിവിലേക്ക് അജിത്തിനെ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് അജിതിന്റെ അമ്മ മരിച്ചത്. അമ്മയുടെ മരണത്തോടെ താന്‍ തകര്‍ന്നു പോയെന്നും അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണണമെന്ന് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും അജിത്.

മരണ നേരത്ത് തന്നെ കാണണമെന്ന അമ്മയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷമാകാം ആദ്യ വിമാനത്തില്‍ തന്നെ മടങ്ങാനിടയാക്കിയതെന്ന് അജിത് വേദനയോടെ പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ അന്ത്യ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ക്വാറന്റയ്ന്‍ അതിന് തടസ്സമാണ്. സുരക്ഷ പാലിച്ച് കര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടത്താനാകുമോ എന്ന് അധികൃതരോട് ചോദിച്ചറിയും. സമൂഹത്തിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും തന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഈ പ്രവാസി മലയാളി ഉറപ്പു നല്‍കുന്നു.

Air India Express Flight left for Kozhikode with 177 passengers on boardwith last passenger Ajith was added to attend final rites of her mother after one passenger dropped out due to immigration issue. A big satisfaction to serve all. @MEAIndia @IndembAbuDhabi @MOS_MEA @MoCA_GoI pic.twitter.com/NS1N8hZiDG