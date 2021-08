അബുദാബി: ഓഗസ്റ്റ് 27നുള്ളില്‍ അബുദാബിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ ഐസിഎ വെബ്സൈറ്റില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉടന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് ഇത്തിഹാദ് എയര്‍വേയ്‌സ്. 27ന് ശേഷം യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ യാത്രയ്ക്ക് 5 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ഐസിഎ രജിസ്ട്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും വിമാനകമ്പനി അറിയിച്ചു.

പേര്, യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദിവസം, വന്നിറങ്ങുന്ന വിമാനത്താവളം, പുറപ്പെടുന്ന രാജ്യം, പാസ്പോര്‍ട്ട് വിവരങ്ങള്‍,വാക്സിനേഷന്‍ വിവരം എന്നിവയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

