കുറവിലങ്ങാട്: അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റ് വാരാന്ത നറുക്കെടുപ്പിൽ 2.5 ലക്ഷം ദിർഹത്തിന്റെ (50.88 ലക്ഷം രൂപ) ഭാഗ്യം കുവൈത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഇരട്ടകളായ മലയാളി കുടുംബത്തിന്. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ജഹ്‌റ ക്ലിനിക്കിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായ സവിതാ നായരുടെ പേരിലെടുത്ത ടിക്കറ്റിനാണ് ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷം.

സവിതയും സഹോദരി സരിതയും ഇരട്ടകളാണ്. സവിതയുടെ ഭർത്താവ് രമേശൻ നായരും സരിതയുടെ ഭർത്താവ് രതീഷ് നായരും ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളും. ഇവർ നാല് പേരും ചേർന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റ് ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിവാര സമ്മാന പദ്ധതിയിലെ അവസാന നറുക്കെടുപ്പിലാണ് ഭാഗ്യം തുണച്ചത്. ബിഗ് ടിക്കറ്റ് അവതാരക ബുഷ്‌റയാണ് ടെലിഫോണിൽ സവിതയോട് സമ്മാന വിവരം അറിയിച്ചത്.

സരിതാ നായർ റിഗ്ഗായിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലിചെയ്യുന്നു. കുവൈത്തിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ സേഫ്റ്റി ഓഫീസർമാരാണ് രമേശും രതീഷും. കുറവിലങ്ങാട് ശ്രീനിലം വീട്ടിൽ വിമുക്തഭടനായ സുകുമാരൻ നായരുടെയും ഇന്ദിരയുടെയും മക്കളാണ് സരിതയും സവിതയും. ആലപ്പുഴ നെടുമുടി കുഞ്ഞ്‌സദനം വീട്ടിൽ പരേതനായ ശശിധരൻ നായരുടെയും ലീലയുടെയും മക്കളാണ് രമേശും രതീഷും. ചങ്ങനാശ്ശേരി മാമൂട് വിശാഖം എന്ന പേരിൽ രമേശും, തൃക്കൊടിത്താനം കുന്നുമ്പുറത്ത് ഗൗരിശങ്കർ എന്ന പേരിൽ രതീഷും വീട് ​െവച്ച് താമസം ഇവിടങ്ങളിലേക്കാക്കി. രമേശിന്റെ മകൻ അഭിനവ് ആർ. നായർ (ലേണേഴ്‌സ് ഓൺ അക്കാദമി, കുവൈത്ത്). രതീഷിന്റെ മക്കൾ നിരഞ്ജൻ ആർ. നായർ (കഴക്കൂട്ടം സൈനിക് സ്‌കൂൾ), നിരജിത് ആർ. നായർ (ലേണേഴ്‌സ് ഓൺ അക്കാദമി കുവൈത്ത്).

Content Highlights : Indian expat is Abu Dhabi Big Ticket's first woman winner of Dh250,000 weekly prize