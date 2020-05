ദുബായ്: യുഎഇയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം ഒന്നരലക്ഷം കടന്നു. ഇന്ത്യന്‍ എംബസി കോണ്‍സുലേറ്റ് എന്നിവ വഴിയാണ് ഒന്നരലക്ഷം പേര്‍ ഇതിനകം മടക്കയാത്രയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. അപേക്ഷകരില്‍ 25 ശതമാനം പേരും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്.

40 ശതമാനംപേര്‍ തൊഴിലാളികളാണ്. മടങ്ങാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയവരില്‍ 10 ശതമാനം പേര്‍ സന്ദര്‍ശക/ വിനോദ സഞ്ചാര വിസയിലെത്തിയവര്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ എന്നിവരാണ്. നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതില്‍ പകുതിയിലധികവും കേരളത്തില്‍ നിന്നാണ്.

അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കൂടിയത് സൈറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ എല്ലാം പരിഹരിച്ചെന്ന് കോണ്‍സുല്‍ ജനറല്‍ വിപുല്‍ അറിയിച്ചു.

ലോകത്താകമാനം നാല് ലക്ഷത്തിനടുത്താളുകളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ഏറ്റവുമധികം യുഎഇയില്‍ നിന്നാണ്. ഒന്നേമുക്കാല്‍ ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് കേരളത്തിലെത്താന്‍ നോര്‍ക്ക വഴി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 10 ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളികളാണ് യുഎഇയിലുള്ളത്.

പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ദൗത്യത്തില്‍ മൂന്ന് സേനകളും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. യുദ്ധകപ്പലുകളും, വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങളും, ദേശീയ വിമാന കമ്പനിയുമെല്ലാം സര്‍വ്വ സജ്ജമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോട്ട്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടും മറ്റും ദുരിതത്തിലായ തൊഴിലാളികളെയാണ് ആദ്യം കൊണ്ടു പോവുകയെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യുഎഇയില്‍ നിന്നുള്ളവരെയാകും ആദ്യം നാട്ടിലെത്തിക്കുക. കൊവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വാര്‍ഷിക അവധിക്കും മറ്റും നാട്ടിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്നവര്‍ യാത്ര നീട്ടി വെയ്ക്കണമൈന്ന് കോണ്‍സുല്‍ ജനറല്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.അത്യാവശ്യക്കാര്‍ക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കുമാണ് അടിയന്തരമായി നാട്ടിലെത്തേണ്ടത്. അതിനാല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ സഹകരിക്കണമെന്നും കോണ്‍സുല്‍ ജനറല്‍ പറഞ്ഞു.

Content Higlights: 150,000 Indians in UAE register to fly home during coronavirus pandemic