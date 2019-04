ദുബായ്: വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സഹായത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ യുവതി ദുബായ് വിമാനത്തളത്തില്‍ സുഖപ്രസവം. ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ രണ്ടാം ടെര്‍മിനലില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം.

വിമാനത്താവളത്തില്‍ വെച്ച് പ്രസവ വേദന വന്ന യുതിക്ക് ഹനാന്‍ ഹുസൈന്‍ മുഹമ്മദ് എന്ന പോലീസുകാരി അടിയന്തര പരിചരണം നല്‍കി പ്രസവത്തിന് സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ സമയമില്ലാതായതോടെ വിമാനത്താവളത്തിലെ പരിശോധനാ മുറിയിലെത്തിച്ചാണ് ഹനാന്‍ പരിചരണം നല്‍കിയത്.

പ്രസവിച്ച സമയത്ത് കുഞ്ഞ് ശ്വാസം കിട്ടാതെ മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഹാന്‍ മുഹമ്മദിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൃത്രിമശ്വാസം നല്‍കി കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കുഞ്ഞിനേയും മാതാവിനേയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ഹനാന്‍ മുഹമ്മദിന്റെ അടിയന്തരവും മനുഷ്യത്വപരവുമായ ഇടപെടലില്‍ ദുബായ് പോലീസ് അധികൃതര്‍ അവരെ ആദരിച്ചു.

Content Highlights: Indian Woman Gives Birth At Dubai Airport After Cop Comes To Rescue