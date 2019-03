ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകശ്മീര്‍ രാജ്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും അവിടുത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍സ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷന് (ഒ.ഐ.സി) ഇന്ത്യ മറുപടി നല്‍കി. ജമ്മു കശ്മീര്‍ വിഷയത്തെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി ഇന്ത്യയെ വിമര്‍ശിച്ച് ഒഐസിയില്‍ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് പ്രമേയത്തിന് മറുപടി നല്‍കിയത്. ഒ.ഐ.സിയില്‍ അതിഥിയായി എത്തിയ സുഷമ സ്വരാജ് ഭീകരവാദികള്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ അത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആരുടേയും പേരെടുത്ത് പറയാതെ പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പ്രമേയം.

ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് സുസ്ഥിരമാണ്. ജമ്മുകശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളാണ് അവിടുത്തേതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

കശ്മീരില്‍ ഇന്ത്യ നിയമവിരുദ്ധമായ അറസ്റ്റുകള്‍ നടത്തുന്നു, ആളുകളുടെ അപ്രത്യക്ഷമാകലടക്കം ക്രൂരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഭാവിയില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു ഒഐസിയില്‍ പ്രമേയം. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.

വെള്ളിയാഴ്ച ഒഐസിയില്‍ സുഷമ സ്വരാജ് പാകിസ്താന്റെ പേര് പരാമര്‍ശിക്കാതെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. സുഷമയെ അതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സമ്മേളനത്തില്‍ നിന്ന് പാകിസ്താന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വിട്ട് നിന്നിരുന്നു.

