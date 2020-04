റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയില്‍ കോവിഡ് -19 ബാധിച്ച് മൂന്ന് പേര്‍ മരിക്കുകയും 355 പേര്‍ക്ക് പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇതുവരെ സൗദിയില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 44 ആയി.

2577 പേര്‍ ചികിത്സയിലാണ്. പുതുതായി രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ 35 പേരാണ്. ഇതുവരെ മൊത്തം രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ 666 പേരാണ്.

