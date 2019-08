അസീസിയ (മക്ക): ഹജ്ജ് കര്‍മ്മം വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കവെ മക്കയിലെ അസീസിയയില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ രണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ ഹാജിമാരടക്കം മൂന്ന് ഇന്തൃക്കാര്‍ മരിക്കുകയും രണ്ട് മലയാളികള്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുജറാത്തില്‍നിന്നും, ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍നിന്നുമുള്ള ഓരോ ഹാജിമാരും സൗദിയിലെ ദമ്മാമില്‍നിന്ന് ഹജജ് സേവനത്തിനെത്തിയ ഒരു കര്‍ണ്ണാടക സ്വദേശിയുമടക്കം മൂന്നുപേരാണ് മരിച്ചത്. കൊയിലാണ്ടിയില്‍ നിന്നും ഹജ്ജ് കര്‍മ്മത്തിനെത്തിയ വനിതയ്ക്കും ജിദ്ദയില്‍നിന്നുള്ള കെ.എം.സി.സി ഹജ്ജ് വളണ്ടിയറായ ഇക്ബാല്‍ മേലാറ്റൂര്‍ എന്നയാള്‍ക്കും പരിക്കേറ്റു.

ഇക്ബാലിന് മുട്ടിനു താഴെയാണ് പരിക്ക്. ഹജ്ജ് കര്‍മ്മം കഴിഞ്ഞ് അസീസിയയിലെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നുവന്ന ഹാജിമാര്‍ക്ക് വഴി പറഞ്ഞുകൊടുക്കവെയാണ് ഇക്ബാല്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

മറ്റുള്ളവര്‍ അസീസിയയിലെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹജ്ജ് കര്‍മ്മം കഴിഞ്ഞ് നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കിടയിലേക്ക് ഹാജിമാരുമായി വന്ന സാപ്റ്റ്കോ ബസ്സ് നിയന്ത്രണംവിട്ട് പാഞ്ഞുകയറിയാണ് അപകടം. ബസ് പത്തോളം വാഹനങ്ങളില്‍ ഇടിച്ച ശേഷമാണ് ഹാജിമാരെയും വളണ്ടിയര്‍മാരെയും ഇടിച്ചത്. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും പരിക്കേറ്റവരും അല്‍നൂര്‍ ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത്.

