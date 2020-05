റിയാദ്: കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങള്‍ സൗദിയില്‍ ഇറങ്ങുന്നതിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ കാലാവധി തീര്‍ന്ന ടൂറിസ്റ്റ് വിസകള്‍ സൗദി അറേബ്യ പുതുക്കി നല്‍കും. സൗജന്യമായി മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് വിസ പുതുക്കി നല്‍കുക.

വിസ പുതുക്കി നല്‍കേണ്ടവര്‍ സൗദി പാസ്പോര്‍ട്ട് വിഭാഗത്തെ സമീപിക്കാതെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പുതുക്കി ലഭിക്കുമെന്ന് പാസ്പോര്‍ട്ട് വിഭാഗം അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സൗദി അറേബ്യ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 15 നായിരുന്നു റദ്ദ് ചെയ്തിരുന്നത്. മേയ് 31 മുതല്‍ സൗദിയില്‍ ആഭ്യന്തര വിമാന സേവനം ആരംഭിക്കും. എന്നാല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം സൗദി അറേബ്യ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

