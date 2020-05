റിയാദ്: കോവിഡ് മഹാമാരിയുണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ നികുതി വര്‍ധിപ്പിച്ചും ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചും സൗദി അറേബ്യ. മൂല്യവര്‍ധിത നികുതി15 ശതമാനമാക്കി വര്‍ധിപ്പിക്കാനും വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിവരുന്ന അലവന്‍സുകള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കാനും സൗദി അറേബ്യ തീരുമാനിച്ചു.

ജൂണ്‍ ആദ്യം മുതല്‍ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തും. ജൂലായ് ആദ്യംമുതല്‍ മൂല്യവര്‍ധിത നികുതി അഞ്ച് ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 15 ശതമാനമാക്കി വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും സൗദി ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും ഇന്ധനവിലയിടിവും സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമാണ് നികുതിവര്‍ധനയും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കലുമെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് അല്‍ ജദാന്‍ പറഞ്ഞു. ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ചില സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികള്‍ സാവധാനത്തിലാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവില്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെലവ്‌ ചുരുക്കല്‍ നടപടികള്‍ മതിയാകില്ലെന്നും കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ ശക്തവും പ്രയാസകരവുമായ നടപടികള്‍ വേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിലവില്‍ 39,048 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 27,345 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 246 പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

