റിയാദ്: തബ്​ലീഗ് ജമാഅത്തിന് നിരോധനമേർപ്പെടുത്തി സൗദി അറേബ്യ. തബ്​ലീഗ് ജമാഅത്ത് രാജ്യത്തിന് ആപത്താണെന്നും ഇത് തീവ്രവാദത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സൗദി അറേബ്യ നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളികളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തണമെന്നും സൗദി അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സൗദി ഇസ്ലാമികകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

His Excellency the Minister of Islamic Affairs, Dr.#Abdullatif Al_Alsheikh directed the mosques' preachers and the mosques that held Friday prayer temporary to allocate the next Friday sermon 5/6/1443 H to warn against (the Tablighi and Da’wah group) which is called (Al Ahbab)