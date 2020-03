റിയാദ്: റിയാദിലെ ഫാരിസ് റോഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മലസ് റസ്റ്റോറന്റ് തകര്‍ന്നുവീണ് കേളി കലാസാംസ്‌കാരിക വേദിയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും പൊതുപ്രവര്‍ത്തകനുമായ കായംകുളം കീരിക്കാട് സ്വദേശി വൈക്കത്ത് പുതുവേല്‍ അബ്ദുല്‍ അസീസ് കോയക്കുട്ടി (60) മരിച്ചു.

ഒരു തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയും അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. കൊച്ചി സ്വദേശി സലിം, ഓച്ചിറ പ്രയാര്‍ സ്വദേശി അജയന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

രാവിലെ എട്ടരയോടെ ഹോട്ടലിന് പുറത്ത് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അപകടം. ഹോട്ടലിന്റെ ബോര്‍ഡും അതിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഭാഗവും തകര്‍ന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. ഒരു കമ്പനിയില്‍ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അബ്ദുല്‍ അസീസ് കോയക്കുട്ടി. മികച്ച പൊതുപ്രവര്‍ത്തകനുമായിരുന്നു.

ഭാര്യ: റഫിയ. മക്കള്‍: ആരിഫ്, ആശിന

