ജിദ്ദ : ജി സി സി ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി ഖത്തര്‍ അമീര്‍ ശൈഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ത്താനി സൗദിയിലെത്തി. മൂന്നര വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഖത്തര്‍ അമീര്‍ സൗദിയില്‍ എത്തുന്നത്. സൗദി കിരീടവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ ഖത്തര്‍ അമീറിനെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്വീകരിച്ചു.

ഖത്തറിനെതിരായ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉച്ചകോടിയിലുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖത്തറിലേക്കുള്ള കര, വ്യോമ, സമുദ്ര പാതകള്‍ തുറക്കാന്‍ സൗദി അറേബ്യ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് നേടിയ അല്‍ഉലാ പുരാവസ്തുകേന്ദ്രത്തിലെ മറായ ഹാളിലാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്.

നേരത്തേ ബഹ്‌റൈനില്‍ നടത്താനിരുന്ന ഉച്ചകോടിയാണ് വേദി മാറ്റിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സൗദിയില്‍ നടക്കുന്നത്. മൂന്നരവര്‍ഷമായി തുടരുന്ന ഗള്‍ഫ് പ്രതിസന്ധിക്ക് അന്ത്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗള്‍ഫ് സഹകരണ കൗണ്‍സില്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഏവരും.

ഗള്‍ഫ് മേഖലയുടെ സാമ്പത്തികവളര്‍ച്ച, മറ്റുവികസനം എന്നിവയാണ് ഉച്ചകോടി പ്രധാനമായും ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നത്. ഗള്‍ഫിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധനടപടികളും ഉച്ചകോടിയില്‍ ചര്‍ച്ചയാകും. ഗള്‍ഫ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് കുവൈത്തും അമേരിക്കയും നടത്തിയ മധ്യസ്ഥശ്രമങ്ങളില്‍ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടായതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

