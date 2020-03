റിയാദ്: സൗദിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട്‌ മുതല്‍ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. സല്‍മാന്‍ രാജാവാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കര്‍ഫ്യൂ. വൈകിട്ട്‌ ഏഴ് മുതല്‍ പുലര്‍ച്ച ആറു വരെയാണ് കര്‍ഫ്യൂ. മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ അടുത്ത 21 ദിവസത്തേക്ക് കര്‍ഫ്യൂ തുടരും.

ഇതിനിടെ സൗദിയില്‍ ഞായറാഴ്ച മാത്രം 119 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 511 ആയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്കായി കര്‍ഫ്യൂ സമയങ്ങളില്‍ പൗരന്മാരും താമസക്കാരും ഒരുപോലെ അവരുടെ വീടുകളില്‍ തന്നെ തങ്ങാന്‍ മന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശിച്ചു. പൊതു-സ്വകാര്യ രംഗത്തെ സുപ്രധാന മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ കര്‍ഫ്യൂവില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

