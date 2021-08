ബെംഗളൂരു: ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ മക്കയേയും സൗദി രാജാവിനേയും ആക്ഷേപിച്ചെന്ന ആരോപണത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായ കര്‍ണാടക സ്വദേശി ജയില്‍ മോചിതനായി നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തി. സൗദി അറേബ്യയില്‍ തടങ്കലിലായിരുന്ന ഹരീഷ് ബംഗേര 20 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്.

2019 ഡിസംബര്‍ 20-നാണ് ഹരീഷിനെ സൗദി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബുധനാഴ്ച ബെംഗളുരു വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്നിറങ്ങിയ ഇയാളെ ഭാര്യ സുമനയും മകള്‍ ഹനിഷ്‌കയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

ഉടുപ്പിയിലെ കുന്ദപുര്‍ സ്വദേശിയാണ് ഹരീഷ്. ഭര്‍ത്താവിനെ തിരികെ എത്തിക്കാന്‍ സഹായിച്ചവര്‍ക്ക് അങ്കണവാടി ടീച്ചറായ ഭാര്യ സുമന നന്ദി അറിയിച്ചു.

ആറ് വര്‍ഷത്തോളമായി ഹരീഷ് സൗദിയില്‍ ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. ദമാമിലെ ഒരു കമ്പനിയില്‍ എ.സി. ടെക്നീഷിന്യായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ആക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റിട്ടതിന് ഹരീഷ് സൗദി പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്.

ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഹരീഷിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്‌തെന്ന പരാതിയില്‍ രണ്ടു പേരെ ഉടുപ്പി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണവും നടപടികളുമാണ് ഹരീഷിന്റെ മോചനത്തിന് സഹായകരമായത്.

Welcome Back dear Harish Bangera, We are always with you.



Thank you so much Sri @DrSJaishankar Sir & Sri @VMBJP Ji.



Jai Hind! pic.twitter.com/PFuv3mgMJ9