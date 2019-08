കൊച്ചി: പ്രളയദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ പേരില്‍ പണം പിരിച്ച് സ്വര്‍ണ കടത്ത് നടത്തിയ ആള്‍ പിടിയിലായി. ഒരു കിലോ സ്വര്‍ണവുമായി വണ്ടൂര്‍ സ്വദേശിയെ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ചായപ്പൊടി പാക്കറ്റിലാണ് ഇയാള്‍ സ്വര്‍ണം ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എയര്‍ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജന്‍സാണ് പിടികൂടിയത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് ജിദ്ദിയില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനത്തില്‍ ഇയാള്‍ എത്തിയത്.

മലപ്പുറത്തേക്ക് പ്രളയദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എന്ന പേരില്‍ ഇയാള്‍ പ്രവാസികളില്‍ നിന്നും മറ്റും ഇയാള്‍ 25 ലക്ഷത്തോളം പിരിച്ചിരുന്നു. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്വര്‍ണം വാങ്ങിയത്. കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്.

