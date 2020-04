റിയാദ്: സൗദിയിലെ പ്രവാസികള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇഖാമ നീട്ടി നല്‍കി. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി തന്നെ ഇത് നീട്ടിലഭിക്കുമെന്ന് ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് അറിയിച്ചു.

മാര്‍ച്ച് പതിനെട്ടിനും ജൂണ്‍ 30 നും ഇടയില്‍ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ഇഖാമ സൗജന്യമായി നീട്ടി നല്‍കുക. സൗദിയിലുള്ളവര്‍ക്കും രാജ്യത്തിന് പുറത്തുപോയവര്‍ക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നടപടി.

Content Highlights: Free three-month extension of resident ID cards for expats in Saudi Arabia