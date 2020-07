ദുബായ്: ഗള്‍ഫില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് നാല് മലയാളികള്‍കൂടി മരിച്ചു. തൃശൂര്‍ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്വദേശി ജോയ്(61), കൊറ്റനെല്ലൂര്‍ സ്വദേശി ജോണ്‍ (67), വയനാട് സ്വദേശി അഷ്റഫ് (48), കൊല്ലം സ്വദേശി സൈനുദ്ദീന്‍ (65) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്വദേശി ജോയ് മസ്‌ക്കറ്റിലാണ് മരിച്ചത്. വയനാട് മേപ്പാടി മുക്കില്‍ പീടിക വട്ടപ്പറമ്പില്‍ അഷ്റഫ് റിയാദില്‍ മരിച്ചു. കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി ആദിനാട് വെളിയത്ത് സൈനുദ്ദീന്‍ സൗദിയിലെ ഖമീസ് മുഷൈത്തിലാണ് മരിച്ചത്. കൊറ്റനെല്ലൂര്‍ സ്വദേശി ജോണ്‍ ആണ് മരിച്ച മറ്റൊരു മലയാളി.

ഇതോടെ ഗള്‍ഫില്‍ കൊവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം 335 ആയി.

Content Highlights: Four more Keralites die of COVID-19 in Gulf