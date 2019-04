റിയാദ്: സൗദിയിലെ റിയാദില്‍ ഭീകരാക്രമണ ശ്രമം നടന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. റിയാദ് പ്രവിശ്യയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് സുല്‍ഫി എന്ന സ്ഥലത്തെ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ സെന്ററിലാണ് ആക്രമണ ശ്രമം ഉണ്ടായത്.

സംഭവത്തില്‍ നാല് ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭൃമായി വരുന്നതേയുള്ളു.

