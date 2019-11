റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ പുതിയസംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യവർഷം സ്വദേശിവത്കരണം ബാധകമാവില്ലെന്ന് തൊഴിൽ, സാമൂഹികവികസന മന്ത്രാലയം. ഫൗണ്ടേഷൻ വിസകൾക്കാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഇളവു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗദിയിൽ പുതുതായി സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ വിദേശത്തുനിന്ന് തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന വിസയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ വിസ.

സൗദി തൊഴിൽവിപണിയെ സ്വദേശിവത്കരണത്തിൽനിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയാണെന്ന്‌ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തൊഴിൽ, സാമൂഹികവികസന മന്ത്രി എൻജിനിയർ അഹമദ് അൽ റാജിഹ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അടുത്തമാസംമുതൽ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ‘ഖുവാ’ പോർട്ടലിലൂടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ വിസകൾ അനുവദിച്ചുതുടങ്ങും. ഫൗണ്ടേഷൻ വിസ ലഭിക്കാൻ സൗദിജീവനക്കാർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിബന്ധനയില്ലെന്നും അഹമദ് അൽ റാജിഹ് പറഞ്ഞു.

പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങി 12 മാസംവരെ സ്വദേശികളെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടില്ല. ഈ കാലയളവ് സ്ഥാപനം സുസ്ഥിരമാക്കാനുള്ള സമയമാണ്. തൊഴിൽവിപണി സുതാര്യമാക്കാൻ മന്ത്രാലയം 68 പദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകാനായി 32 പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യ, കാർഷികമേഖലകളിൽ അഞ്ചരലക്ഷംപേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകഴിഞ്ഞതായും തൊഴിൽമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

