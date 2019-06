മിയാമി: സൗദി രാജകുമാരാനായി വേഷമിട്ട് മുപ്പത് വര്‍ഷത്തോളം ഫ്‌ളോറിഡയില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ആള്‍ക്ക് 18 വര്‍ഷം ജയില്‍ ശിക്ഷ. വ്യാജ നയതന്ത്ര രേഖകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ആഡംബര ജീവിതമാണ് ആന്റണി ഗിഗ്നക്ക് എന്ന 48-കാരന്‍ നയിച്ചിരുന്നത്. ഖാലിദ് ബിന്‍ അല്‍ സഊദ് എന്ന പേരില്‍ മിയാമിയില്‍ ഫിഷര്‍ ദ്വീപിലായിരുന്നു താമസം. എട്ട് മില്യന്‍ ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പാണ് ഇയാള്‍ നടത്തിയത്.

നയതന്ത്ര സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുള്ള കാറായിരുന്നു യാത്രക്കായി ഇയാള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും അംഗരക്ഷകരുടെ സംരക്ഷണവുമുണ്ടായിരുന്നു. സുല്‍ത്താന്‍ എന്നായിരുന്നു നിക്ഷേപകര്‍ ഇയാളെ വിളിച്ചിരുന്നത്.

കൊളംബിയയിലാണ് ആന്റണി ഗിഗ്നക്ക് ജനിച്ചത്. ഏഴാം വയസില്‍ മിഷിഗണിലുള്ള ഒരു കുടുംബം ആന്റണിയെ ദത്തെടുത്തു. 17-ാം വയസിലാണ് ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തി തുടങ്ങിയത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ബിസിനിസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇയാള്‍ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് വിലകൂടിയ വസ്തുക്കള്‍ സമ്മാനമായി നല്‍കുന്നതും പതിവായിരുന്നു.

