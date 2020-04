റിയാദ്: സൗദിയില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ഏഴ് വിദേശികളടക്കം ഒമ്പത് പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ കോവിഡ് 19 രോഗം ബാധിച്ച് സൗദിയില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 136 ആയി. പുതുതായി രാജ്യത്ത് 1197 പേര്‍ക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ സൗദിയില്‍ ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 16,299 ആയി. ഇന്ന് 166 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതുവരെ 2215 പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടത്. 13,948 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതില്‍ 115 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

Content Highlights: covid 19; nine more deaths reported in saudi arabia