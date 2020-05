റിയാദ്: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ഗള്‍ഫില്‍ ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു. റിയാദില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂര്‍ ചക്കരകല്ല് മാമ്പ സ്വദേശി ചന്ദ്രോത്ത് കുന്നുമ്പുറം പി സി സനീഷ് (37) ആണ് മരിച്ചത്.

ഇതോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗള്‍ഫില്‍ മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം 127 ആയി.

Content Highlight: CoronaVirus: One more Malayalee dies in Gulf