റിയാദ്: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയില്‍ സൗദിയില്‍ ഒരാള്‍കൂടി മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം മൂന്നായി. 1012 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 112 കേസുകള്‍ പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതേസമയം ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന നാലുപേരുടെ രോഗം പൂര്‍ണമായി ഭേദമായി. സൗദിയില്‍ ഉംറ വിസയിലെത്തി തിരിച്ചുപോകാനാവാത്തവര്‍ പിഴകളും നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ഹജജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബല്‍ജുര്‍ശിയിലെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിലെ ട്രോളിയില്‍ തുപ്പിയ വിദേശിയായ കൊറോണ വൈറസ് രോഗിയെ അധികൃതര്‍ പിടികൂടിയിരുന്നു. സൗദി ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ്സ് ജനറല്‍ അതോറിറ്റിയും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയ കണ്‍ട്രോള്‍ വിഭാഗവും നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ജിദ്ദയില്‍ പൂഴ്ത്തിവെച്ച 43,10,000 മാസ്‌ക് പിടിച്ചെടുത്തു.

