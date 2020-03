റിയാദ്: സൗദിയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് നാലുപേര്‍ കൂടി മരിച്ചു.മദീനയിലും ജിദ്ദയിലും രണ്ടുപേര്‍വീതമാണ് ഞായറാഴ്ച മരിച്ചത്. ഇതോടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് സൗദിയില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി.

ഞായറാഴ്ച മരിച്ചവര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസിന് പുറമെ വേറെയും നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ ആലി അറിയിച്ചു.ഇതുവരെ സൗദിയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1299 ആയി ഉയര്‍ന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഞായറാഴ്ച 96 പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സൗദിയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തവരില്‍ 12 പേര്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്.

അതേസമയം രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ രാത്രികാല നിരോധനാജ്ഞ ഇന്നുമുതല്‍ ജിദ്ദയില്‍ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങി. അതോടൊപ്പം ജിദ്ദ നഗരത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തുപോകുവാനും പുറത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ജിദ്ദയിലേക്ക് വരാനും വിലക്കും ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

Content Highlights: corona virus; four more deaths reported in saudi arabia