ദോഹ:കൊറോണവൈറസിനെ തുടര്‍ന്ന് ഖത്തറില്‍ ആദ്യ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഖത്തര്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. പുതുതായി 28 പേര്‍ക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

സൗദിയില്‍ ശനിയാഴ്ച ഒരു മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതടക്കം ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 11 ആയി.

ഖത്തറില്‍ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 590 ആയിട്ടുണ്ട്. 57-കാരായ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയാണ് ഖത്തറില്‍ മരിച്ചത്. മാര്‍ച്ച് 16-നാണ് ഇയാള്‍ക്ക്‌ രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം നല്‍കി വരികയുംചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് മരണമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

രണ്ടു പേര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗമുക്തി നേടിയതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

