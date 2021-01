ദുബായ്: ഖത്തറിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നതിനും വരുന്നതിനുമായി തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിര്‍ത്തി തുറന്നു നല്‍കാന്‍ ഈജിപ്ത് തീരുമാനിച്ചു. കുവൈത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന മധ്യസ്ഥ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനം.

മൂന്നര വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഖത്തറിലേക്കുള്ള കര, വ്യോമ, സമുദ്ര പാതകള്‍ തുറക്കാന്‍ സൗദി അറേബ്യ തിങ്കളാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കുവൈത്താണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സൗദി അറേബ്യയില്‍ ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ജിസിസി ഉച്ചകോടിക്ക് മുമ്പായിട്ടായിരുന്നു തീരുമാനം.

ഖത്തര്‍ അമീര്‍ ശൈഖ് തമീം ബിന്‍ഹമദ് അല്‍ത്താനിക്കുള്‍പ്പെടെ ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട. ഇതിനായി ഖത്തര്‍ അമീര്‍ ദോഹയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തേ ബഹ്‌റൈനില്‍ നടത്താനിരുന്ന ഉച്ചകോടിയാണ് വേദി മാറ്റിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സൗദിയില്‍ നടക്കുന്നത്. മൂന്നരവര്‍ഷമായി തുടരുന്ന ഗള്‍ഫ് പ്രതിസന്ധിക്ക് അന്ത്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗള്‍ഫ് സഹകരണ കൗണ്‍സില്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഏവരും.

