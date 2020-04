ദോഹ: ഖത്തറില്‍ കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ്-19) ബാധിച്ച് 42 വയസ്സുള്ള വിദേശ പൗരന്‍ മരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഖത്തറില് കോവിഡ് 19 മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി.

ഇന്ന് പുതുതായി 251 പേര്‍ക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2979 ആയി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 28 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Content Highlights: corona virus; one more died in qatar