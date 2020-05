വിജയനാഥ്

മസ്‌കത്ത്: ഒമാനില്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു. കൊല്ലം അഞ്ചല്‍ സ്വദേശി വിജയനാഥ് (68) ആണ് മരിച്ചത്.

ഇതോടെ ഗള്‍ഫില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം 151 ആയി .

content highlights: one more malayali died in oman due to covid 19