മസ്‌കത്ത്: ഒമാനില്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി തയ്യാറാക്കിയ കോണ്‍ക്രീറ്റ് പൈപ്പില്‍ വെള്ളം കയറി മരിച്ച തൊഴിലാളികളെല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാര്‍. ഒമാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച പെയ്ത കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് പൈപ്പില്‍ വെള്ളം കയറി ആറ് തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത്. മസ്‌ക്കത്തിലെ സീബ് മേഖലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.

അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവര്‍ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളികള്‍ ഉണ്ടോ എന്നതില്‍ സ്ഥരീകരണമില്ല. അപകടത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ക്കും മരിച്ചവരുടെ പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങള്‍ക്കുമായി ഒമാന്‍ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണെന്നും ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ പിന്തുണയും എംബസിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ ഏഷ്യക്കാരാണെന്ന് നേരത്തെ ഒമാന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഏത് രാജ്യക്കാരാണെന്നതില്‍ സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 14 മീറ്റര്‍ താഴ്ചയിലാണ് തൊഴിലാളികള്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് പൈപ്പിലേക്ക് വെള്ളം കയറുകയായിരുന്നു. 12 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ശേഷമാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ പുറത്തെടുത്തത്.

