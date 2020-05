കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാസികളെ മടക്കി കൊണ്ടു വരുന്ന വന്ദേഭാരത് ദൗത്യത്തിന്റ മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ കുവൈത്തില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ആറു വിമാന സര്‍വീസുകള്‍.

ആദ്യ സര്‍വീസ് മേയ് 28ന് തിരുവന്തപുരത്തേക്കാണ്. കുവൈത്തില്‍ നിന്നും 11.20ന് പുറപ്പെട്ട് ഇന്ത്യന്‍ സമയം 7 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും.

മെയ് 29ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള വിമാനം കുവൈത്തില്‍ നിന്ന് വൈകുന്നേരം 3.40ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11 മണിക്ക് കോഴിക്കോട്ടു എത്തിച്ചേരും. മെയ് 30ന് കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള വിമാനം ഉച്ചക്ക് 1.30ന് കുവൈത്തില്‍ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 8.30 ന് കണ്ണൂരിലെത്തും. ജൂണ്‍ ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുളള രണ്ടാമത്തെ വിമാനം കുവൈത്തില്‍ നിന്നും രാവിലെ 11.20ന് പുറപ്പെട്ട് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കെത്തും.

ജൂണ്‍ രണ്ടിന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള വിമാനം കുവൈത്തില്‍ നിന്നും ഉച്ചക്ക് 12ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 7.30ന് കൊച്ചിയില്‍ എത്തും. ജൂണ്‍ 4ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള വിമാനം കുവൈത്തില്‍ നിന്ന് വൈകുന്നേരം 3.40ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11 മണിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് എത്തിച്ചേരും.

