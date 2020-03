കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 10 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ കുവൈത്തിലേക്കു വരുമ്പോള്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇല്ലെന്നുള്ള മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കി. കുവൈത്ത് എംബസിയുടെ അംഗീകൃത വൈദ്യകേന്ദ്രങ്ങളില്‍നിന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്ന് കുവൈത്ത് വ്യോമയാന അതോറിറ്റി സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. മാര്‍ച്ച് എട്ടു മുതലാണ് പുതിയ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുക.

എന്നാല്‍, കുവൈത്ത് എംബസി അംഗീകാരം നല്‍കിയ ഒരു പരിശോധനാകേന്ദ്രത്തിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പരിശോധിക്കുന്ന സൗകര്യം നിലവിലില്ല. ഇതു മലയാളികടക്കം നിരവധി പേരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. കേരളത്തില്‍ ആലപ്പുഴ വൈറോളജി സെന്ററില്‍ മാത്രമേ ഇതിനായി സൗകര്യമുള്ളൂ. ഇവിടെനിന്നുള്ള പരിശോധന ഫലമാകട്ടെ പുനെ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അനുമതിയോടു കൂടി യേ സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണു നിബന്ധന.

വൈറസ് ബാധിതനല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രത്തിനു നിലവില്‍ മറ്റു മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇല്ല. മാര്‍ച്ച് എട്ടിനകം കുവൈത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ഇതിനുള്ള മാര്‍ഗം. കുവൈത്തില്‍ കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം നാട്ടിലേക്കു പോയവര്‍ക്കും നാട്ടിലെത്തി അവധി നീട്ടിയവര്‍ക്കും പുതിയ നിബന്ധന വെല്ലുവിളിയാകും.

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ വരുന്നവരെ അതേ വിമാനത്തില്‍തന്നെ തിരിച്ചയക്കും. സര്‍ക്കുലര്‍ ലംഘിക്കുന്ന വിമാന കമ്പനികള്‍ക്ക് ഫൈന്‍ ചമത്തുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം, ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നു വരുന്ന കുവൈത്ത് പൗരര്‍ക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും വിമാനത്താവളത്തിലെ പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാല്‍ മതിയാകും.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അടിയന്തിരമായി ഇടപെടുക എന്നതാണു മറ്റൊരു വഴി. എന്നാല്‍ ഒരു രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാപ്രശ്‌നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഇടപെടലിനുംഏറെ പരിമിതികളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ അംഗീകൃത മെഡിക്കല്‍ പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടിക കുവൈത്ത് ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്:

GAMCA office Ernakulam (Cochin)

GAMCA Kerala,

Convent Road, 2nd Floor, Metro Tower,

Below Sahara Lodge, Cochin-682036, Phone:+91 484 32 963 29

GAMCA office Kozhikode (Calicut)

GAMCA Kerala

GAMCA Calicut, 1ST FLOOR, Hotel Span Building, Jail Road, Puthiyara P.O. Calicut

Tel: +91 495 3042702

GAMCA Thiruvananthapuram

GAMCA Kerala

GAMCA Trivandrum, TC 27/29, Convent Lane, Near Vinayaka Bakery,

General Hospital, Trivandrum, Tel-Fax: 91 0471 3021894

List of Approved GAMCA office Ernakulam (Cochin)

Dr. Kunhalu's Nursing Home

Dr.K.P.Mohammed Babu

Dr. Rafiq Mohammed

Address : T.D. Road, Cochin - 682 011

Tel: +91-0484 - 2368429 / 8451

Fax: +91-0484 - 2354960

Email: kunhalus@in.com

Gulshan Medicare

Mr. Arshad Siddiqui

Address : Door No: 41/3015, Amulia Street, Opp. Federal Bank, Off Banerji Road Cochin - 682 018

Tel: +91-0484 - 4051454 / 354

Fax: +91-0484 -4051353

Email: gulshankochi@yahoo.com

DELMON Clinic & Diagnostic Center

Dr. Reji Mathew

Address : 1st Floor, BAB Towers, M.G. Road, (Opp. Shipyard),

Cochin - 682 015

Tel: +91-0484 - 2358999 / 4029777

Email: delmonclinic@homail.com

Medline Diagnostic Center

Mr. Mohammed Ismail Samshi

Address : Musda Manzil, 2nd Floor, 40/7371-A, Market Road,

Opp. Blue Diamond Hotel, Cochin - 682 035

Tel: +91-0484 - 2383737

Fax: +91-0484 - 2363954

Email: medlinedc@hotmail.com

Celica Medical Center

Dr. Abdurahiman

Address : Vallamattam Estate, Ravipuram, M.G. Road,

Cochin - 682 015

Tel: +91-0484 - 2382582

Fax: +91-0484 - 2382581

List of Approved GAMCA office Kozhikode (Calicut)

Al-Sharq Diagnostic Centre

Dr. Madhuk

Address Sheraton Complex. 2nd Floor Near Ganapath Boys High School, Chalappuram Calicut - 673002 INDIA

Phone + 91 495 2300766

Email mail@alsharqcalicut.com

City CALICUT

Koyas Hospital

Dr.M.A.Koya

Address Cheruvannur, P. O. Feroke 5/1230 East Nadakava Calicut - 673631, INDIA

Fax 00971 495 422974

Email drkoya@koyashospital.com

City CALICUT

Manapad Clinic and Diagnostic Center

Address Opp: Govt. Arts & Science College Meenchanda, Calicut - 673018, India.

Phone +91 2324411

Fax 4952766577

Email manapadclinic@yahoo.com

City CALICUT

The Calicut Hospital and Nursing Home

Address Near 2nd Rly. Gate, Court Road, Calicut - 673011, Kerala - INDIA

Phone 0091 495 272 /495 272 3987

Fax + 91 495 272 1838/ 2483829

Email calicuthospitalandnursinghome@hotmail.com

City CALICUT

Western Hospital & Nursing Home

Address Mavoor (Indira Gandhi Road) Near KSRTC Bus Stand Calicut 673001 - INDIA

Phone 0091 495 2720466 / 2720747

Fax +91 495 2720466

Email westernmedical09@yahoo.in

City CALICUT

List of Approved GAMCA Tirur (Malappuram) Hospitals

AL-Salama Diagnostic Center

Dr.V.K. Kutty

Address : C/o Saleema Hospatal, Malappuram Road Thalakkadathur, Tirur 676103

Tel: +91-494 2586998/2586456

Fax: +91-494 2586456

Mobile: 91+9847000766

Email: drkutty@vsnl.com

NeWell Diagnostics

Adress : Nazeem Commercial Complex, Malappuram Road

Tirur 676101, Malappuram District

Tel: +91-494-32 555 53

Fax: +91-494-24 209 98

Email: mail@newelldiag.com

Core Diagnostic Center

1st floor, Iris Tower, Tirur - 676101

Health Check-up Center

Modern Diagnostics

Address : C/o Savera Hospital, Ezhur Road, Malappuram District, Tirur - 676101

Contact Person: Dr. Mohammed Naik

Tel: +91-494-3299906

Fax: +91-494-2430640

Email: modern.dhcc@gmail.com

List of Approved GAMCA Manjeri (Malappuram) Medical Test Centre

Ibnu Seena Medical Center

Dr.Anver P.C.

Address : 16/89 Calicut Road, Manjeri - 676121

Tel: +91-483 2766024

Fax: +91-483 2760130 / 4937

Al-Medical center

Dr.T.A. Ahmedshafi

Address : Industrial EstateRoad No.219 Ward 16,Kurikkal lane near Municipal office Manjeri - 676121

Tel: +91-493 768019

Fax: +91-493 768019

Email: almedinal123@hotmail.com

Meraj Medical center

Address : Tharif Tower, Ground Floor Opp.Kseb Office-Calicut Road Manjeri - 676121

Focus Medical Clinic

Korambayil Corporate Mall Calicut Road, Manjeri - 676121

List of Approved GAMCA Thiruvananthapuram Clinics

Dr. Nahtani's Diagnostic Clinic

Dr. Mehboob Nathani

Address : Chalakizhy Lane pattom P.O. Trivandrum - 695 004

Tel: +91-471 2550122

Fax: +91-471-2444122

Email: nathani_2002@rediffmail.com

AL Shafa Diagnostics Center

Address : Yatheemkhana Shopping Complex 1st floor Vallakkadvu P O

Trivendrum 695008

Tel: +91-471-2502642/2502112

Fax: +91-471-2502112

Email: alshafa@satyam.net.in

Health Care Diagnostic Center

Dr.Feroz Khan

Address : Fatima TC 41/2445 Near M S Sarkar Clinic Manacaud- P O Thiruvananthapuram - 695009

Tel: +91-471 2456380

Fax: +91-471 2455380

Email: healthcarekerala@yahoo.co.in / healthcaretm@sify.com

Capital Diagnostic Services

Address : Twinkle Plaza Panavilla Jn, Thycad Post, Trivendrum - 695014

Fax: +91-471 406685

Email: capitaldiagnostic@gmail.com

