ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നറിയിച്ച് കുവൈത്ത്. പൊതുമാപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അനധികൃത പ്രവാസികളെ സൗജന്യമായി തങ്ങളുടെ വിമാനത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാമെന്നും കുവൈത്ത് സ്ഥാനപതി ജസീം അല്‍ നജീം അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയില്‍ കുടുങ്ങിയ കുവൈത്തി പൗരന്‍മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിച്ചതിനും കുവൈത്തിലേക്ക് മെഡിക്കല്‍ സഹായം നല്‍കിയതിനും ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിനായി 15 അംഗ മെഡിക്കല്‍ സംഘത്തേയും രണ്ട് ടണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളും ഇന്ത്യ ഏപ്രില്‍ 11-ന് കുവൈത്തിലേക്കയച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ സംഘം രണ്ടാഴ്ചയോളം തങ്ങളുടെ മെഡിക്കല്‍ സംഘവുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. പാരസെറ്റമോള്‍ ഗുളികകള്‍, ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. മരുന്ന് വിതരണം തുടരാനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ സന്നദ്ധതയെ കുവൈത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും സ്ഥാപനപതി അറിയിച്ചു.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അനധികൃത തൊഴിലാളികളെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള കുവൈത്ത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ അംബാസഡര്‍ അല്‍ നജീം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍മാരുള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ക്കു പൊതുമാപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സൗജന്യമായി തങ്ങളുടെ വിമാനത്തില്‍ യാത്ര നടത്താമെന്നും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിച്ചാല്‍ സ്വമേധയാ മടങ്ങാന്‍ തയ്യാറുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള വിപുലമായ കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കുവൈത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും എംബസി പ്രസ്താനവയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

