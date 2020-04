കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തില്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ട് മലയാളികള്‍ മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ഇടയാറന്മുള വടക്കനമൂട്ടില്‍ രാജേഷ് കുട്ടപ്പന്‍ നായര്‍(51), തൃശ്ശൂര്‍ വലപ്പാട് സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ ഗഫൂര്‍(54) എന്നിവരാണ് ബുധനാഴ്ച മരിച്ചത്. ഇതോടെ ഗള്‍ഫില്‍ കൊറോണ ബാധിച്ചു മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം 28 ആയി

രോഗ ബാധിതനായിരുന്ന രാജേഷ് കുട്ടപ്പന്‍ നായര്‍ ജാബര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കുവൈത്ത് ബദര്‍ അല്‍ മുള്ള കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. അബ്ബാസിയയില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കിഡ്‌നി സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡയാലിസിസ് ചെയ്തിരുന്നു കൂടാതെ പ്രമേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന മറ്റ് നാല് പേരേയും താമസസ്ഥലത്ത് നിന്നും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ ഗീതാരാജേഷ് ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യനാണ്. അശ്വിന്‍, ജിതിന്‍ എന്നിവര്‍ മക്കളാണ്.

വലപ്പാട് സ്വദേശിയായ അബ്ദുള്‍ ഗഫൂര്‍ കൊറോാണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അമീരി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വഷളായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പിന്നീട് ജാബിര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഇദ്ദേഹത്തിനു ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുവൈത്ത് സിറ്റിയിലെ സഫാത്തില്‍ ടൈലറായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. ഭാര്യ ഷാഹിദ. മക്കളായ മുഹമ്മദ് ,അഫ്‌സാദ് എന്നിവര്‍ കുവൈത്തില്‍ തന്നെയാണ് ജോലിചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, ഇരുവരുടെയും മരണകാരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ വിശദീകരണം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

Content Highlights: covid 19; two keralites died in kuwait on wednesday