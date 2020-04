കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പൊതു അവധി ഏപ്രില്‍ 26 വരെ നീട്ടുന്നതിനും നിലവിലുള്ള കര്‍ഫ്യൂ സമയം വൈകീട്ട് 5 മണി മുതല്‍ കാലത്ത് 6 മണി വരെനീട്ടുന്നതിനും ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

കൂടാതെ മലയാളികള്‍ തിങ്ങിപ്പാര്‍ക്കുന്ന ജലീബ്, മഹ്ബൂല പ്രദേശങ്ങളില്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സമ്പൂര്‍ണ്ണ കര്‍ഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നിലവിലുള്ള കര്‍ഫ്യൂ സംമയം വെകുന്നേരം 5 മണി മുതല്‍ രാവിലെ 4 മണി വരെ ആയിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ 12 വരെ ആയിരുന്ന പൊതു അവധി ഏപ്രില്‍ 26 വരെയും നീട്ടി.

കൂടാതെ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ കര്‍ശനമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിദേശികള്‍ ഏറെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിരോധനാജ്ഞ നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മന്ത്രിസഭ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.

അതേസമയം പൊതുമാപ്പ് ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിയമ ലംഘകര്‍ രാജ്യംവിട്ടു പോകുന്നതിന് തയ്യാറാകണമെന്ന് കുവൈത്ത് ഉപ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ അനസ് അല്‍ സലേഹ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലാത്ത പക്ഷം കര്‍ശന നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

അതേസമയം, പൊതുമാപ്പ് രജിസ്‌ട്രേഷന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം ഏപ്രില്‍ 11 മുതല്‍ 15വരെയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ മലയാളി സംഘടനകളും സജീവായി രംഗത്തുണ്ട്.

Content Highlights: covid 19- Curfew extended to 6 am; Government holidays are on until 26 April