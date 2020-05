കുവൈത്ത് സിറ്റി: കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് കുവൈത്തില്‍ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ കൂടി മരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം മരിച്ച കോഴിക്കോട് മാങ്കാവ് സ്വദേശി മഫ്റൂഫ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് പേരുടെ മരണവിവരങ്ങളാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ഞായറാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കൊറോണ മരണം 38 ആയി. ഇതില്‍ 14 പേരും ഇന്ത്യക്കാരാണ്.

122 ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 364 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഞായറാഴ്ച കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4983 അയി. ഇതില്‍ 2198 രോഗികള്‍ ഇന്ത്യക്കാരാണ്.

തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ കഴിയുന്ന 72 പേരില്‍ 29 പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ 10 പേരെ കൂടി ഐസിയുവിലേക്കും രണ്ട് പേരെ കൊറോണ വാര്‍ഡിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ക്വാറന്റൈന്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 73 പേര്‍ കൂടി ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് 1776 പേര്‍ രോഗ മുക്തി നേടിയതായും 29 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോ. ബാസില്‍ അല്‍ സബാഹ് അറിയിച്ചു.

അതേസമയം രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം 2198 ആയതോടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആശങ്കയും വര്‍ധിക്കുകയാണ്.കൂടാതെ മലയാളികള്‍ തിങ്ങി വസിക്കുന്ന ജലീബ്, അബ്ബാസിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കൊറോണ രോഗ ബാധ വ്യാപകമാകുന്നു. സമീപത്തുള്ള കൊറോണ പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നിരവധി പേര്‍ താമസയിടങ്ങളില്‍ തന്നെ ക്വാറന്റൈന്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ്..

ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്തു കോവിഡ് പരിശോധന വ്യാപകമാക്കുന്നതിന് കുവൈത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ സജ്ജമാക്കുകയാണ്. പ്രത്യേക വാഹനങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ യൂണിറ്റുകളെത്തി പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി. അതിന്റെ ഭാഗമായി ചൈനയില്‍ നിന്നും കൂടുതല്‍ ഉപകരണങ്ങളും മരുന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമെന്ന് കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

