സാവോ പോളോ: അറബ് ലീഗ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യോത്പന്ന കയറ്റുമതിയില്‍ ഒന്നാമതെത്തി ഇന്ത്യ. ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കന്‍ രാജ്യമായ ബ്രസീലിനെ മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം. 15 കൊല്ലത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് അറബ് ലീഗ് രാജ്യങ്ങളുടെ മുഖ്യവ്യാപാര പങ്കാളിയായ ബ്രസീല്‍ പിന്നിലാകുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരി ചരക്കുനീക്കത്തെ ബാധിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് അറബ്-ബ്രസീല്‍ ചേംബര്‍ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് റോയിട്ടേഴ്‌സ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോടു പ്രതികരിച്ചു.

ബ്രസീലിന്റെ മുഖ്യ വ്യാപാര പങ്കാളികളാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ഇവയുമായി ബ്രസീലിനുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ദൂരം കോവിഡ് കാലത്തെ ചരക്കുനീക്കത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയായിരുന്നു. അറബ് ലീഗിലെ 22 രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ആകെ കാര്‍ഷികോല്‍പന്ന കയറ്റുമതിയുടെ 8.15 ശതമാനവും ബ്രസീലില്‍നിന്നാണ്. എന്നാല്‍ 2020-ല്‍ 8.25 ശതമാനവുമായി ഇന്ത്യ മുന്നിലെത്തുകയും ബ്രസീലിന്റെ 15 കൊല്ലം നീണ്ട കുത്തക അവസാനിക്കുകയുമായിരുന്നു.

മുന്‍പ് ബ്രസീലില്‍നിന്ന് ചരക്കുകള്‍ സൗദി അറേബ്യയിലെത്താന്‍ മുപ്പത് ദിവസമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അത് അറുപതു ദിവസമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറബ്-ബ്രസീല്‍ ചേംബര്‍ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ അനുകൂല ഘടകങ്ങള്‍കാരണം ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള പഴങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികള്‍, പഞ്ചസാര, ധാന്യങ്ങള്‍, മാംസം തുടങ്ങിയവയുമായുള്ള കപ്പലുകള്‍ക്കെത്താന്‍ ഒരാഴ്ച മതിയാകും.

തങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യകയറ്റുമതി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കോവിഡ് കാലത്ത് ചൈന നടത്തിയ നീക്കങ്ങളും ബ്രസീലിന് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്.

content highlights: india become number one food supplier to arab nations