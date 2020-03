മനാമ: ബഹ്റൈനില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെന്ന സംശയത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച രണ്ടു മലയാളി നഴ്‌സുമാരില്‍ ഒരാളുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ്.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്‌സുമാരും കാസര്‍ഗോഡ്, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനികളുമായ രണ്ടുപേരെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇതില്‍ കാസര്‍ഗോഡ് സ്വദേശിനിയുടെ പരിശോധനാഫലമാണ് നെഗറ്റീവായത്.

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി ഉള്‍പ്പെടെ ബഹ്റൈനില്‍ ഇതുവരെ മൂന്ന് ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്കാണ് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

