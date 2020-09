ദുബായ്: ബെഹ്‌റൈന്‍ ഇസ്രയേലുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപാണ് ഇക്കാര്യം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് നല്ല സൃഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങള്‍ സൗഹൃദത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ബെഹ്‌റൈന്റെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാര്‍ ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!