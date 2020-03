മനാമ: ആഗോളതലത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അടുത്ത ഒരു മാസത്തേക്കു കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളേര്‍പ്പെടുത്തി ബഹ്റൈന്‍. രാജ്യത്തു കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണിത്. ഇതനുസരിച്ചു 11 നടപടികളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്.

എല്ലാ സിനിമ ശാലകളും ഒരുമാസത്തേക്കു അടച്ചിടണം. റെസ്റ്റോറന്റുകളില്‍ ഡെലിവെറിയും ടേക്ക് എവേയും മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. സര്‍ക്കാര്‍, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പതിവുപോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഷോപ്പിങ് മാളുകളും കൊമേര്‍ഷ്യല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും സാധാരണപോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. എന്നാല്‍ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ ദിവസേന ആദ്യത്തെ ഒരുമണിക്കൂര്‍ വയോധികര്‍ക്കും ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം.

സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സെന്ററുകള്‍, ജിം, റിക്രിയേഷന്‍ സെന്ററുകള്‍, സ്വിമ്മിങ് പൂളുകള്‍ എന്നിവ അടച്ചിടണം. ഷീഷ കഫേകളില്‍ ഡെലിവെറിയും ടേക്ക് എവേയും മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. 20 പേരില്‍കൂടുതലുള്ള കൂട്ടായ്മകള്‍ ഒഴിവാക്കണം. വളരെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാവൂ. അടിയന്തരകാര്യങ്ങള്‍ക്കല്ലാതെയുള്ള യാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വന്നിറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാര്‍ ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം മുതല്‍ 14 ദിവസത്തേക്ക് സെല്‍ഫ് ഐസൊലേഷനില്‍ കഴിയണം. ഇനിയൊരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടണം എന്നിങ്ങനെ 11 കാര്യങ്ങളാണ് മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ ഒരു മാസത്തേക്ക് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. ആവശ്യമെങ്കില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീട്ടും.

ബഹ്റൈന്‍ കിരീടാവകാശിയും ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഹിസ് റോയല്‍ ഹൈനെസ്സ് പ്രിന്‍സ് സല്‍മാന്‍ ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ ഖലീഫയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ നടപടികള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ ബഹ്റൈന്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്നിറങ്ങുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരും 14 ദിവസത്തേക്ക് സെല്‍ഫ് ഐസൊലേഷനില്‍ കഴിയണമെന്ന് ബഹ്റൈന്‍ നാഷണാലിറ്റി, പാസ്സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ആന്‍ഡ് റെസിഡന്‍സ് അഫയേഴ്‌സ് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

കൂടാതെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള പൗരന്മാര്‍ക്കും ഇന്ന് മുതല്‍ ഓണ്‍ അറൈവല്‍ വിസ നിര്‍ത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.. ഇറാക്ക്, ലെബനന്‍, ഇറാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് വന്നിറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാര്‍ വേള്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ നിര്‌ദേശപ്രകാരമുള്ള മെഡിക്കല്‍ ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാവേണ്ടതാണ്. ഇവരെ 14 ദിവസത്തേക്ക് ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കും.

കൂടാതെ ഇന്ന് മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 31 വരെ ഫ്‌ലൈറ്റ് സര്‍വീസുകളിലും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും. ഇതനുസരിച്ചു ബഹ്റൈനില്‍നിന്നു അബുദാബി, ദുബായ്, മസ്‌കറ്റ്, ലണ്ടന്‍, പാരീസ്, ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്, ഇസ്താന്‍ബുല്‍, കൈറോ, മുംബൈ, കൊച്ചി, ഡല്‍ഹി, കറാച്ചി, മനില എന്നീ സെക്ടറുകളൊഴികെ എല്ലായിടത്തേക്കുമുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കിയതായി ഗള്‍ഫ് എയര്‍ അധികൃതര്‍ വാര്‍ത്താകുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ എല്ലാ യാത്രക്കാരുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും റീഫണ്ട്, റീറൂട് നടപടികള്‍ക്കുമായി ട്രാവല്‍ ഏജന്റുമാരുമായോ ഗള്‍ഫ് എയര്‍ അധികൃതരുമായോ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ഒമാന്‍ എയറിന്റെ ബഹ്റൈന്‍, ഈജിപ്ത് സെക്ടറുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഫ്‌ളൈറ്റുകളും മാര്‍ച്ച് 19 വരെ റദ്ദാക്കിയതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും റീഫണ്ട്, റീ റൂട് നടപടികള്‍ക്കുമായി യാത്രക്കാര്‍ ഒമാന്‍ എയര്‍ അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെടണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കു 00968 24531111 എന്ന കാള്‍ സെന്റര്‍ നമ്പറില്‍ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണൂര്‍, മംഗലാപുരം സെക്ടറുകളിലേക്കുള്ള ഫ്‌ളൈറ്റുകള്‍ റദ്ദാക്കിയതായി അധികൃതര്‍ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. ബഹ്റൈന്‍ സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ അധികൃതരുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം സര്‍വീസുകള്‍ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ 31 വരെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണം.

കൊച്ചിയിലേക്കും ഡല്‍ഹിയിലേക്കുമുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ പതിവുപോലെ നടത്തും. റദ്ദാക്കിയ റൂട്ടുകളിലെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇതിനു പകരം തുക മടക്കി വാങ്ങുകയോ മറ്റു റൂട്ടുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനു പ്രത്യകം ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതല്ല.

അതേസമയം കോവിഡ് 19 വ്യാപനം രാജ്യത്തു തടയാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ണസജ്ജരാണെന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി ഫൈക്ആ ബിന്‍ സയ്ദ് അല്‍ സലേഹ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിനായി നിരവധി നടപടികള്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. പ്രായമായവരും അസുഖമുള്ളവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ വീട്ടില്‍ത്തന്നെ കഴിയുകയും ആവശ്യമെങ്കില്‍ മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനക്ക് വിധേയരാവുകയും ചെയ്യണം. അഥവാ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയാല്‍ത്തന്നെയും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ മന്ത്രാലയം ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ തെറ്റായ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയുകയെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നും അവര്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

Content Highlight: covid 19 - restrictions will be implemented in Bahrain